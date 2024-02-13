Doğu Perinçek'ten Erzincan'daki maden faciasıyla ilgili açıklama

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madenini bulunduğu alanda meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili açıklama yaptı.

PERİNÇEK'TEN MADEN FACİASI AÇIKLAMASI

Ulusal Kanal Ana Haberi Bülteni'ne bağlanan Perinçek, "Bütün ülke olarak endişe içindeyiz. Göçük altında kalan madencilerimizin sağ salim kurtulmalarını diliyoruz. Kardeşlerim, akrabalarım bu acıyı yaşadıkları için ayrıca bu acıyı paylaşıyorum. Ümit ediyorum kurtarma faaliyetleri başarılı olacaktır. Göçük altındaki madencilerimiz umuyorum ki ailelerine, sevdiklerine kavuşacaklardır. Hepsine geçmiş olsun diliyorum. Umutlarımız var. Göçük altından kardeşlerimiz sağ salim çıkacaklar." ifadelerini kullandı.

'BİR SUÇLU VE KABAHATLİ ARAMA ZAMANI DEĞİL'

Şu anda arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğine dikkat çeken Perinçek, bir suçlu, bir kabahatli arama zamanı olmadığını belirtti:

- Ben hep bilgiye, görgüye dayanarak görüş beyan eden bir insanım. Şu anda bir ihmal, bir suçlu, bir kabahatli arama zamanı değil. Şu anda bir an evvel göçük altında kalan kardeşlerimizi kurtarma zamanıdır. Bu çalışmaların içinde olan bütün kardeşlerimize, idaremize, başarı diliyoruz. Şimdi kabahat ve ihmal arama zamanı değil. Ümit ediyoruz kurtulacaklardır. Ondan sonra da sağlıklı bir şekilde, sağ duyulu olarak kuşkusuz kamu makamları gerekli değerlendirmeleri yapacaklardır hem de biz Vatan Partisi olarak bu konu üzerinde hassasiyetle duracağız.

BİLGİ KİRLİLİĞİ ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA ZARAR VERİYOR

Toplumu sarsan bu tür olaylarda bilgi kirliliği ve yalan haberlerin arama kurtarma çalışmalarına ve milletin moraline zarar verdiğini kaydeden Perinçek, yapılacak şeyin arama kurtarma çalışmalarına destek vermek olduğunu söyledi:

- Türkiye'de bu tür olaylar karşısında yapacağımız görevler var. Şu anda hepimiz o kardeşlerimizin kurtarılmasına kilitlenmeliyiz. Burada fitne, fesat, bilgi bozumu kurtarma çabalarına ve milletin moraline zarar vermektedir. Bu tür facialar karşısında yapılacak şey, bilgi karartmak değil, bunlar bize hiçbir şekilde yakışmaz. Şu anda göçük altında kalanları kurtarmaya çalışanlara nasıl yardımız diye düşünmemiz lazım. Arama kurtarma faaliyetinde bulunan bütün kardeşlerimize başarılar diliyoruz. Hepimizin yürekleri onlarla çarpıyor. Umutla bekliyoruz, inşallah madencilerimiz ellerini kollarını sallayarak çıkacaklar biz de Türk milleti olarak onların boyunlarına sarılacağız.

PERİNÇEK'TEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Mesajında Erzincanlılara ve maden işçilerine geçmiş olsun dileklerini ileten Perinçek, "İliç'te hemşehrilerimin uğradıkları maden faciası nedeniyle, Kuruçaylı Mustafa Efendi'nin torununun oğlu olarak duyduğum acı ayrıca çok büyük. Bütün hemşehrilerime, maden işçilerimize geçmiş olsun diliyorum. Bütün umudumuz göçük altındaki madencilerimizin sağ salim sevdiklerine kavuşmalarıdır." ifadelerini kullandı.