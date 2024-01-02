Doğuda Soğuk Hava Etkili Oluyor

Zorlu kış şartları özellikle yurdun doğu kesimlerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nde aşırı soğuklar yaşamı da olumsuz etkiliyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 7 derece ölçüldüğü Erzurum'da, soğuk havanın etkisiyle kaldırım ve bazı yollarda buzlanma oluştu. Soğuk hava dolayısıyla park halindeki araçların camları buz tuttu.

Ardahan'da da soğuk hava etkili oluyor. Kentte soğuk nedeniyle buzlanma meydana geldi. Akarsu ve göllerin yüzeyinde buz tabakası oluştu.

Kars'ta soğuk hava nedeniyle Kars Çayı'nın bazı bölümleri buzla kaplandı. Sarıkamış ilçesinde soğuk hava nedeniyle bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, arabaların camları buz tuttu. Acısu Deresi'nin tamamen donduğu ilçede hava koşulları hayatı olumsuz etkiliyor.

Vatandaşlardan Ümit Günay, kar yağışının ardından ayazın başladığını belirterek, "Havalar soğudu sabah arabaları zor çalıştırdık. Sarıkamış'ın kışı geldi." dedi.