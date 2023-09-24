Domuz nöbetindeki zanlı tutuklandı

Şırnak'ta domuz nöbetinde bir kişiyi kazara tüfekle vurarak, ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Olaya ilişkin R.D. gözaltına alınmıştı.

Domuz nöbetindeki zanlı tutuklandı
Şırnak'ta domuz nöbetinde bir kişinin öldürülmesiyle ilgili zanlı tutuklandı
Editör: Süleyman Daban

Merkeze bağlı Toptepe köyünde dün domuz sürüsünün ekili alanlara zarar vermemesi için av tüfekleriyle bahçelik bölgede tutulan nöbet sırasında açılan ateş sonucu O.P'nin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan R.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli tutuklandı.

Şırnak'ta domuz sürüsüne av tüfeğiyle açılan ateş sırasında kazara vurulduğu iddia edilen O.P. ağır yaralanmıştı. O.P, kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Yurt # Asayiş # şırnak # domuz avı
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