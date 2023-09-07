Gemlik'te domuzlar sitelere dadandı! Vatandaşlar korkuyor

Cumhuriyet Mahallesi'nde vatandaşlar ve çocuklar korkuyor. Özellikle zeytinlik alana sınır olan Belde sitesi civarında görülen domuzlar sürü halinde apartmanların yakınlarına kadar gelerek vatandaşları korkutuyor.

Açık olan site kapılarından içeri de giren domuzlar bir süre çevredeki evsel atıkları yedikten sonra bölgeden ayrılıyor.

Vatandaşlar sitelerde bulunan evlerinin balkonlarından her gece gelen domuzların görüntüsünü çekerken, bazıları de ses çıkartarak domuzları evlerden uzaklaştırmaya çalışıyor.

Site sakinleri duruma yetkililerin çözüm bulmasını isteyerek, domuzların ve yavrularının çocuklara ve yetişkinlere zarar vermesinden korktuklarını ifade etti.