Gemlik'te domuzlar sitelere dadandı! Vatandaşlar korkuyor

Bursa'nın Gemlik ilçesinde daha önce ormandan yerleşime inen domuzlar şimdi de yiyecek aramak için sitelerin içine girmeye başladılar. Cumhuriyet Mahallesi'nde vatandaşlar ve çocuklar korkuyor.

Gemlik'te domuzlar sitelere dadandı! Vatandaşlar korkuyor
Son Güncelleme:

Cumhuriyet Mahallesi'nde vatandaşlar ve çocuklar korkuyor. Özellikle zeytinlik alana sınır olan Belde sitesi civarında görülen domuzlar sürü halinde apartmanların yakınlarına kadar gelerek vatandaşları korkutuyor.

Gemlik'te domuzlar sitelere dadandı! Vatandaşlar korkuyor - Resim : 1

Açık olan site kapılarından içeri de giren domuzlar bir süre çevredeki evsel atıkları yedikten sonra bölgeden ayrılıyor.

Gemlik'te domuzlar sitelere dadandı! Vatandaşlar korkuyor - Resim : 2

Vatandaşlar sitelerde bulunan evlerinin balkonlarından her gece gelen domuzların görüntüsünü çekerken, bazıları de ses çıkartarak domuzları evlerden uzaklaştırmaya çalışıyor.

Gemlik'te domuzlar sitelere dadandı! Vatandaşlar korkuyor - Resim : 3

Site sakinleri duruma yetkililerin çözüm bulmasını isteyerek, domuzların ve yavrularının çocuklara ve yetişkinlere zarar vermesinden korktuklarını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Bursa # domuz # bursa
Çok Okunanlar
Akaryakıta indirim mi geliyor?
Akaryakıta indirim mi geliyor?
Ahmet Ercan deprem için en güvenli illeri açıkladı
Ahmet Ercan deprem için en güvenli illeri açıkladı
İstanbul'da barajlardaki su oranı artmaya başladı! İSKİ oranları açıkladı
İstanbul'da barajlardaki su oranı artmaya başladı! İSKİ oranları açıkladı
Azerbaycan'ın birbirinden lezzetli 10 etli yemeği
Azerbaycan'ın birbirinden lezzetli 10 etli yemeği
İSKİ duyurdu: 3 ilçede sular kesilecek!
İSKİ duyurdu: 3 ilçede sular kesilecek!
Öne Çıkanlar Halil Nebiler'den Erdoğan'a Sert Eleştiri! | "Batı'ya Kafa Tutuyorsun Marketlere mi Tutamıyorsun!" Halil Nebiler'den Erdoğan'a Sert Eleştiri! | "Batı'ya Kafa Tutuyorsun Marketlere mi Tutamıyorsun!" Teori Dergisi yeni sayısı çıktı: "2030'DA DÜNYA EKONOMİSİ VE TÜRKİYE" Teori Dergisi yeni sayısı çıktı: "2030'DA DÜNYA EKONOMİSİ VE TÜRKİYE"