Drift yapan sürücüye dev ceza: 39 bin 362 TL

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Mahmutseydi Mahallesi'nde drift yaparak çevreyi rahatsız eden ve trafik güvenliğini tehlikeye atan bir sürücü, İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından tespit edildi. Olay, çevre sakinlerinin şikayetleri üzerine trafik ekiplerinin hızla müdahalesiyle gündeme geldi. Sürücü, hem çevreye verdiği rahatsızlık hem de trafik güvenliğini tehlikeye atması nedeniyle büyük bir ceza ile karşılaştı.

Jandarma trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği inceleme sonucunda, drift yapan sürücü A.F.A.'ya 39 bin 362 lira para cezası uygulandı.

Ekiplerin yaptığı araştırmada, drift yapan sürücünün ehliyetsiz olduğu da tespit edildi.