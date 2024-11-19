Düğün hazırlığındaki genç kadın yatağında ölü bulundu

Alınan bilgilere göre, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Polikliniğinde tıbbi sekreter olarak görev yapan Kübra Güner, evinde hareketsiz yatarken bulundu.

Durumun polise ve sağlık ekiplerine bildirilmesinin ardından, genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Nişanlı olduğu ve düğün hazırlıkları yaptığı öğrenilen Kübra Güner'in ölümü şüpheli olarak değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle ortaya çıkacak. Güner'in cenazesi, Samsun Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.