Düğün hazırlığındaki genç kadın yatağında ölü bulundu

Samsun'da 22 yaşındaki sağlık çalışanı genç kadın, evinde yatağında ölü bulundu. Şüpheli olay, Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde gerçekleşti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Düğün hazırlığındaki genç kadın yatağında ölü bulundu
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Alınan bilgilere göre, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Polikliniğinde tıbbi sekreter olarak görev yapan Kübra Güner, evinde hareketsiz yatarken bulundu.

Durumun polise ve sağlık ekiplerine bildirilmesinin ardından, genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Nişanlı olduğu ve düğün hazırlıkları yaptığı öğrenilen Kübra Güner'in ölümü şüpheli olarak değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle ortaya çıkacak. Güner'in cenazesi, Samsun Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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