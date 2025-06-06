Düğün salonunda silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

Olay, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerindeki Sare Düğün Salonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, düğün devam ederken salona giren A.A. isimli şüpheli, henüz bilinmeyen bir nedenle etrafa ateş açtı. Saldırı sonucu 4 kişi ağır şekilde yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kurtalan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yaralılardan Adnan Pekgöz, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası düğün salonu ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, saldırgan A.A. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.