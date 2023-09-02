Düğün yemeğinden zehirlendiler! Hastaneye başvuranların sayısı 45'i buldu

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde dün düğün evinde yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye başvuranların sayısı 45’e yükseldi. Şu ana kadar hastaneye başvuran 45 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Düğün yemeğinden zehirlendiler! Hastaneye başvuranların sayısı 45'i buldu
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Sapanca ilçesinde dün akşam düzenlenen düğün öncesinde evde davetlilere tavuk, pilav ve ayran ikramı yapıldı.

Düğün yemeğinden zehirlendiler! Hastaneye başvuranların sayısı 45'i buldu - Resim : 1

DÜĞÜN YEMEĞİNDEN ZEHİRLENDİLER!

İkramın ardından Sapanca Belediyesi Düğün Salonu’na geçen misafirlerin bazılarında kusma, halsizlik, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri görüldü. Bunun üzerine salona çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Rahatsızlanan bazı davetliler kendi araçları ile Sapanca Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Şu ana kadar hastaneye başvuran 45 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Konuya ilişkin inceleme sürüyor.

Düğün yemeğinden zehirlendiler! Hastaneye başvuranların sayısı 45'i buldu - Resim : 2

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