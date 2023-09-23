Dünya Kültür Festivali Ankara'da

Ülkelerin büyükelçilerinin yaptığı konuşmalarla başlayan festival renkli görüntülere ev sahibi oldu. Festivalin açılışında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı da konuştu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti standındaki görevliler Kıbrıs'ın tanınması için Türk Cumhuriyetlerinin öncü olması gerektiğini vurguladı.