Dünyadaki en iyi üniversiteleri belirlemek için oy kullanacak, Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Dayi davet aldı

Söz konusu davette, Dr. Mehmet Dayı “Araştırma ve Eğitim” alanındaki dünyadaki en iyi üniversiteleri; çalışmalarını yürüttüğü genetik alanında dünyadaki en iyi üniversiteleri, araştırma ve eğitim alanında Türkiye’deki en iyi üniversiteleri belirlemek için oy kullanacak.

DÜNYADAKİ EN İYİ ÜNİVERSİTELERİ BELİRLEMEK İÇİN OY KULLANACAK

The Times Higher Education kuruluşu, dünya genelinde akademisyenlerin öz geçmişlerine, uluslararası iş birliklerine ve yüksek prestijli (Nature ve Science) dergilerde yayınlamış oldukları makalelere değerlendirme yaparak, oylama için uygun gördüğü akademisyenlere özel davet göndermekte. Akademisyenler, kendileri oy kullanmak için başvuru yapamaz ve üniversiteler akademisyenleri oy kullanma için öneride bulunamaz. Davet sadece The Times Higher Education tarafından başarılı akademisyenlere, özel bir internet erişim bağlantısı ve şifresi ile gönderilir.



Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Dayi, doktora çalışmalarını Portekiz, İngiltere ve Japonya’da seçkin üniversitelerde, Avrupa Birliği ve TÜBİTAK tarafından verilen burslarla tamamlamış olup, doktora sonrası araştırmalarını yine Japonya’da tamamlayıp Türkiye’ye dönüş yaparak, çalışmalarını Düzce Üniversitesi’nde sürdürüyor.