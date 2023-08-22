Dalaman Kitap Günleri etkinliği başladı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde bu yıl ilk defa düzenlenen Kitap Günleri etkinliği başladı.

Dalaman Kitap Günleri etkinliği başladı
Dalaman Kitap Günleri etkinliği başladı
Editör: Süleyman Daban
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Dalaman Tertip Komitesi tarafından Dalaman Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğin açılışını, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, CHP Muğla Milletvekilleri Cumhur Uzun, Süreyya Öneş Derici, Gizem Özcan, Tertip Komitesi Başkanı Sezer Durmuş ve gazeteci-yazar Sinan Meydan yaptı.

Tertip Komitesi Başkanı Sezer Durmuş, bu yıl birincisi düzenlenen ve bir hafta sürecek etkinliğe 60 yazar ve 30 yayınevinin katılacağını söyledi.

Etkinliği geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini ifade eden Durmuş, şunları söyledi:

- Dalaman’ın kültür ve sanat şehri olmasında ilk adımımızı atmanın heyecanını yaşıyoruz. Sanatın her alanından önemli isimlerle, gazeteci ve yazarların arasında bulunduğu bu büyük buluşmaya kitapsever dostlarımızı bekliyoruz.

 Etkinlik, 27 Ağustos'ta sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# kültür sanat # Dalaman # etkinlik
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