Dünyanın en nadir kuşu! Bakın hangi kuş Edirne'de görüldü...

Dünyanın en nadir rastlanan kuşlarından, kendine has özellikleriyle halen gizemini koruyan ebabil, Edirne'de bulundu. Ebabil kuşu yuvalama dönemleri dışında neredeyse tüm ömrünü uçarak geçiren ve uçuş sırasında saniyelik uyku aralıklarıyla gün içerisinde ortalama 40 dakika uyuyan bir kuş türüdür.

Dünyanın en nadir kuşu! Bakın hangi kuş Edirne'de görüldü...
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Edirne'de esnaflık yapan Mustafa Semerci, bir arkadaşının uçamaz halde bulduğu kuşun bakımını üstlendi. İnternetten yaptığı araştırmada kuşun cinsinin ebabil olduğunu öğrenen Semerci, kuşun su damlacıklarıyla su ihtiyacını karşıladığını ve etçil bir hayvan olduğu bilgisini edindiğini anlattı.

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DÜNYANIN EN NADİR KUŞU!

Kuşun su ihtiyacını karşılamak için çay kaşığı yardımıyla su damlattığını belirten Semerci, ayrıca kedi mamasıyla beslemeye çalıştığını söyledi.
Mustafa Semerci, ebabil kuşunu tedavi edilmesi ve doğal yaşamına geri döndürülmesi için Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Dünyanın en nadir kuşu! Bakın hangi kuş Edirne'de görüldü... - Resim : 2

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