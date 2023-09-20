İncir rekoltesinde yüzde 40 kayıp! Ürünleri yağmur ve nem vurdu
İncir üretimiyle öne çıkan Aydın'ın Nazilli ilçesinde incir rekoltesinde yüzde 40 kayıp var. Zira ürünleri yağmur ve nem vurdu. Çiftçi devlet desteği talep ediyor.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde 45 köy incir üretimiyle ilgileniyor. Kentteki üretimin yüzde 40'ı bu ilçeden karşılanıyor.
İncir bahçesindeki çiftçi dertli. İklim şartları ne yazık ki çiftçinin lehine gitmedi. Yağmur ürüne zarar verdi. Çiftçi sezonu zararla kapattı.
Girdi maliyetlerinde artış üreticinin kabusu oldu. İncir üretenler de yakıt fiyatlarından şikayetçi. ÖTV alınmamasını öneriyorlar.
İncir piyasada 100-110 liraya alıcı bulurken Aydınlı üretici hükümete seslendi.