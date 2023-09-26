Dünyanın En Zehirli Örümceği Her Yerde Görülmeye Başlandı! Isırığı Sinir Hücrelerini Yerle Bir Ediyor

Dünyanın en zehirli örümceklerinden olan 'Argiope lobata' Baskil ilçesi Gemici köyünden görüntülendi. Hasan Kıstırak'ın tarafından bahçede görüntülenen örümcek dünyanın en zehirli örümcekleri arasında gösteriliyor. Bu örümcek türü, güçlü zehri ile insan vücudundaki sinir hücrelerini öldürerek can kayıplarına neden olabiliyor.