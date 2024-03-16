‘Dur’ ihtarına uymadı: Araçtan kaçak göçmen ve uyuşturucu çıktı...

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde jandarmadan kaçan çalıntı araçtan kaçak göçmen ve uyuşturucu çıktı. Ergene’de bir aracın çalıntı olduğu ve içerisinde yabancı uyruklu şahıs olduğu ihbarı jandarma ekiplerini harekete geçirdi.

‘Dur’ ihtarına uymadı: Araçtan kaçak göçmen ve uyuşturucu çıktı...
Son Güncelleme:

Lüleburgaz-Çorlu istikametine dönerek kaçmaya devam ettiği sırada yol trafiğe kapatılarak araç durduruldu. Araç içerisinde yaya olarak kaçmaya çalışan 3 Suriye uyruklu A.B.H , A.F , A.D. isimli şahıslar yakalandı.

Araç içerisinde ve şahısların üzerinde yapılan kaba üst aramasında, A.B.H. isimli şahsın üzerinde 1 adet uyuşturucu içme aparatı ve 1 gram metamfetamin, A.D. isimli şahsın üzerinde alümünyum folyoya sarılı vaziyette 1 gram metamfetamin, araç içerisinde yapılan aramada sigara paketi içerisinde 33 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu içme aparatı olmak üzere toplam 35 gram metamfetamin ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Araç şoförü A.B.H. gözaltına alındı. Yabancı uyruklu şahıslar idari işlemleri tamamlanmasının ardından Tekirdağ İl Göç İdaresine teslim edilecek.

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Fiyatlar artacak mı? Sektör temsilcileri yanıtladı...İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Fiyatlar artacak mı? Sektör temsilcileri yanıtladı...Ekonomi
# lüleburgaz # kaçak göçmen # uyuşturucu
Çok Okunanlar
Bankalardan faizsiz kredi müjdesi!
Bankalardan faizsiz kredi müjdesi!
16 Mart cumartesi günü hava nasıl olacak? Uzmanlar uyarıyor...
16 Mart cumartesi günü hava nasıl olacak? Uzmanlar uyarıyor...
18 yaşındaki genç hayatını kaybetti!
18 yaşındaki genç hayatını kaybetti!
Bağcılar'da feci kaza!
Bağcılar'da feci kaza!
Esenyurt’ta dehşet anları! Husumetlisine kurşun yağdırdı...
Esenyurt’ta dehşet anları! Husumetlisine kurşun yağdırdı...
Öne Çıkanlar Kayıtlı işsiz sayısı yüzde 14 azaldı! │Akşam Raporu - Serpin Alparslan #canlı Kayıtlı işsiz sayısı yüzde 14 azaldı! │Akşam Raporu - Serpin Alparslan #canlı Kendisi küçük ama etkisi büyük! Cep boy mikropsavar! Çaya bile atılıyor! Kendisi küçük ama etkisi büyük! Cep boy mikropsavar! Çaya bile atılıyor!