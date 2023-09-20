''Dur'' ihtarına uymadı kaçarken bahçeye uçtu! Cami bahçesine uçan panelvan vinç yardımıyla kaldırıldı

Edirne'de polisin "dur" ihtarına uymayan göçmen kaçakçısı şüphelinin kullandığı panelvan camii bahçesine uçtu. Ağır hasar oluşan araç, vinç yardımıyla otoparka kaldırıldı.

''Dur'' ihtarına uymadı kaçarken bahçeye uçtu! Cami bahçesine uçan panelvan vinç yardımıyla kaldırıldı
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Edirne'de polis ekipleri şüphelendikleri araçları durdurmak istedi. Polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücüler ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Kaçan araçlardan biri sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çakır Ağa caminin bahçesine uçtu.

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''DUR'' İHTARINA UYMADI KAÇARKEN BAHÇEYE UÇTU

Kazadan yara almadan kurtulan panelvanın sürücüsü olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Bir diğer araç ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Araçta bulunan 9 göçmen emniyet müdürlüğüne götürüldü. Kovalamaca sonucu yakalanan göçmen kaçakçıları gözaltına alınırken, kaçan diğer şüphelileri yakalamak için geniş çaplı araştırma başlatıldı. Araç vinç yardımıyla kaldırıldı.

''Dur'' ihtarına uymadı kaçarken bahçeye uçtu! Cami bahçesine uçan panelvan vinç yardımıyla kaldırıldı - Resim : 2
Caminin bahçesine uçan panelvanı kaldırmak için sabah saatlerinde çalışma başlatıldı. Vinç yardımıyla kaza yerinden kurtarılan araç, başka bir çekiciye yüklendi.

''Dur'' ihtarına uymadı kaçarken bahçeye uçtu! Cami bahçesine uçan panelvan vinç yardımıyla kaldırıldı - Resim : 3

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