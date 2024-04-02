Düzce'de balıkçılar sezonu kapattı!

Düzce'de balıkçılar balık azlığı nedeniyle sezonu erken kapattılar. 15 Nisana kadar devam eden balık mevsimi bu sene erken kapandı. Batı Karadeniz bölgesinin önemli balıkçı limanlarından Akçakoca ilçesinde avcılar, sezon bitimine iki hafta kala deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerin üzerine seyretmesine bağlı olarak av azlığı nedeniyle ekmek teknelerini demirledi.

Sezonu kapatan Düzceli balıkçılar bir sonraki sezona hazırlık yapmak için ağlarını ve teknelerini tamir etmeye başladılar. 15 Nisan'dan sonra başlayacakları kıyı ve midye avcılığıyla geçimlerini sağlamaya devam edecek.