Van'da DEM Parti adayı olarak seçimi kazanan Abdullah Zeydan kimdir?

Abdullah Zeydan 22 Temmuz 1973 yılında Hakkari Yüksekova'da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Yüksekova'da tamamladı. Uluslararası Amerika Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. Kısa bir süre farklı şirketlerde mimar olarak çalıştı. Hakkâri eski milletvekili Mustafa Zeydan'ın oğludur. Abdullah Zeydan evli ve 3 çocuk babasıdır.

PKK'NIN SİYASİ KOLU HDP'DEN MİLLETVEKİLİ SEÇİLDİ

Halkların Demokratik Partisi (HDP) aracılığıyla siyasete atıldı. 7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinde HDP'den Hakkâri milletvekili seçildi. Halkların Demokratik Partisi'nin üyeleri arasındadır. 1 Kasım 2016 milletvekili seçimlerinde Hakkâri milletvekili olarak seçildi.

TBMM'de anayasa değişikliği sonucu dokunulmazlıkları kaldırılan HDP'li milletvekilleriyle ve eş genel başkanlarıyla beraber 4 Kasım 2016'da gözaltına alınıp aynı gün Edirne F tipi cezaevine kapatıldı.

ZEYDAN "TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPMAK" VE "ÖRGÜTE YARDIM" SUÇLARINDAN HÜKÜM GİYDİ

Abdullah Zeydan'a Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, katıldığı bir eylemden ötürü “örgüte yardım”dan beş yıl, “örgüt propagandası yapmak”tan ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Toplamda 8 yıl 1 ay ceza alan Zeydan, 6 Ocak 2022’ye dek Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuldu. Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşıdır. Demirtaş'la 5 yıl aynı koğuşta kalmıştır.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 2022 yılında Zeydan’ın hakkında verilen hapis cezasını bozmuştur. Zeydan, 6 Ocak 2022 tarihinde tahliye edilmiştir.

VAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ

2024 yerel seçimlerinde X'dan "Kayyumları evlerine göndereceğiz." ifadesiyle adaylığını duyurmuştur.

2024 Yerel seçimlerinde Van'dan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Abdullah Zeydan, kesin olmayan sonuçlara göre birinci aday olarak seçimleri tamamlamıştır. Adalet Bakanlığı, Zeydan'ın 2022'de tahliye olmasının üzerinden 3 yıl geçmediği gerekçesiyle memnu haklarını iade etmedi. Van İl Seçim Kurulu, bu karar üzerine Zeydan'ın mazbatasını vermeme kararı aldı. Yerinde seçimden ikinci olarak çıkan AK Parti'nin adayı Abdullah Arvas'a başkanlığın verilmesine karar verildi.