E5’te minibüs yandı: E5 Karayolu'nda trafik durma noktasına geldi

E5 karayolu Mecidiyeköy metrobüs durağı yakınlarında bir minibüs yanmaya başladı. Alev topuna dönen minibüs nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

E5’te minibüs yandı: E5 Karayolu'nda trafik durma noktasına geldi
E5’te minibüs yandı: E5 Karayolu'nda trafik durma noktasına geldi
Editör: Süleyman Daban
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E5 Karayolu Mecidiyeköy Metrobüs Durağı yakınlarında saat 18.40 sıralarında bir minibüsün motor kısmı bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle minibüs adeta alev topuna dönerken bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle trafiğin durma noktasına geldiği o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olaya ilişkin konuşan minibüs şoförü Fatih Özer “Hemen sola çektim. Yangın tüpünü aldım söndürmeye çalıştım ama alev yükselince mecburen aşağı inmek zorunda kaldım. Boştu minibüs personel indirmiştim. Birdenbire alev aldı.” dedi.
Öte yandan yangında yaralanan kimsenin olmaması teselli kaynağı oldu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Yurt # Trafik # E5 Karayolu
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