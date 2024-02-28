Eber Gölü'ndeki sazlık alanda yangın çıktı!

Afyonkarahisar'ın Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçeleri sınırlarındaki Eber Gölü'ndeki kamışlık alanda yangın çıktı. Çay ilçesine bağlı Eber köyü yakınlarında gölün kıyılarında bulunan kamışlık alanlar, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Yangını görenler, durumu jandarma, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü, AFAD ile itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye çalıştı.

Göl zemininin bozuk ve bataklık olmasından dolayı yangına müdahale edilemedi. Bir süre sonra sönen yangında, göl kenarındaki bir kısım kamışlık alan zarar gördü.