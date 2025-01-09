Edip Akbayram'dan kötü haber

Ünlü şarkıcı Edip Akbayram, düşerek geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırıldı. İç kanama geçirdiği anlaşılan ünlü ismin tedavisine devam ediliyor.

Mert Sagit Mert Sagit
Edip Akbayram'dan kötü haber
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Ünlü müzisyen Edip Akbayram, "Aldırma Gönül", "Hasretinle Yandı Gönlüm", "Hey Gönül" ve "Bekle Bizi İstanbul" gibi hit şarkılarıyla hafızalarda yer edinmişti.

Ancak, geçtiğimiz günlerde bir düşme sonucu kaza geçiren ünlü sanatçı, Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan muayenelerde iç kanama geçirdiği tespit edilen Akbayram, yoğun bakıma alındı. Tedavisine devam edilen ünlü sanatçının durumu takip ediliyor.

EDİP AKBAYRAM KİMDİR?

Edip Akbayram 29.12.1950'de Gaziantep'te doğdu. Henüz 9 aylıkken çocuk felcine yakalandı. Gaziantep Şahinbey Atatürk Lisesi'nden mezun oldu ve kendi orkestrasını kurdu. 1968 yılında liseyi bitirip İstanbul'a geldi. Lisede kurdukları orkestrada Pir Sultan Abdal'ın, Karacaoğlan'ın deyişleri üzerine yaptıkları besteleri çalıp söylemişlerdi. İlk plağını da lise yıllarında yaptı.

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