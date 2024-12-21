Edirne-İstanbul tren seferinde acı olay

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde, rayların üzerinden geçmeye çalışan 38 yaşındaki Şakir Güler, trenin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Edirne-İstanbul tren seferinde acı olay
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Kaza, Ergene’nin Cumhuriyet Mahallesi’ndeki eski Çorlu Panayırı mevkisinde meydana geldi. Hayvan çiftliği işlettiği öğrenilen Şakir Güler, otomobiliyle tren yolunun yanına geldi ve aracını park etti. Raylardan karşıya geçmeye çalıştığı sırada, Edirne-İstanbul seferini yapan yolcu treninin çarpmasıyla olay yerinde hayatını kaybetti.

Tren yoluna devam ederken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Güler’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Cansız bedeni, Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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