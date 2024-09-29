Edirne ve Kırklareli'ni sağanak vurdu

Edirne ve Kırklareli'nde şiddetli sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle her iki kentte de bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Edirne ve Kırklareli'ni sağanak vurdu
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Edirne'de aniden başlayan yağış, gök gürültülü ve sağanak şeklinde sürdü. Sağanağa hazırlıksız yakalananlar bina girişleri ve korunaklı alanlarda yağışın dinmesini bekledi.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Edirne'de sağanak serinletti. Öğleden sonra 30 derece olan hava sıcaklığı, yağışın ardından 21 dereceye kadar düştü.

Edirne ve Kırklareli'ni sağanak vurdu - Resim : 1

Kentte bu gece ve yarın yağışların etkili olması bekleniyor.

KIRKLARELİ'NDE DE YAĞIŞ ETKİLİ OLDU

Kırklareli'nde de sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman şiddetini arttıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalananlar otobüs durakları ile iş yerlerinin tentelerinin altında korunmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar da sağanağa rağmen yürüyüşüne devam etti.

Edirne ve Kırklareli'ni sağanak vurdu - Resim : 2

İtfaiye ekipleri su birikintisi olan bölgelerde rögar kapaklarını açarak suyu tahliye etti.

Hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın yarın akşam saatlerinde kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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