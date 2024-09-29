Ağabeyinin eşini öldürdü ardından intihar etti! Karabük'te kan donduran olay

Karabük'ün Eflani ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Ağabeyinin eşi 72 yaşındaki Gülsiye Ortakcı'yı silahla vurarak öldüren 80 yaşındaki Hüseyin Ortakcı daha sonra intihar etti.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Ağabeyinin eşini öldürdü ardından intihar etti! Karabük'te kan donduran olay
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Karabük'ün Eflani ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Olayın yaşandığı yer Alpagut köyü Hıdırlı Mahallesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, 80 yaşındaki Hüseyin Ortakcı, henüz bilinmeyen nedenle evinde ağabeyinin eşi 72 yaşındaki Gülsiye Ortakcı'yı silahla vurdu. Hüseyin Ortakcı daha sonra aynı silahla intihar etti.

Ağabeyinin eşini öldürdü ardından intihar etti! Karabük'te kan donduran olay - Resim : 1

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, iki kişinin de öldüğünü belirledi.

Cenazeler, incelemenin ardından Eflani İlçe Entegre Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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