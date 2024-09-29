Girdiği gölette boğularak hayatını kaybetti! Kahramanmaraş'ta acı olay

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde üzücü bir olay meydana geldi. 20 yaşındaki Hamza Neccar, yakınlarıyla piknik için Suçatı Mahallesi'ndeki Suçatı Göleti'nin kıyısına gitti. Neccar, daha sonra serinlemek için suya girdi.

Hamza Neccar bir süre sonra gözden kaybolurken durumu fark eden çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli dalgıçlar, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dalgıçların çalışmasıyla göletten çıkarılan Hamza Neccar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Neccar'ın yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Hamza Neccar'ın cansız bedeni, otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.