Girdiği gölette boğularak hayatını kaybetti! Kahramanmaraş'ta acı olay

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde acı bir olay meydana geldi. Suçatı Göleti'ne giren 20 yaşındaki Hamza Neccar boğularak hayatını kaybetti.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Girdiği gölette boğularak hayatını kaybetti! Kahramanmaraş'ta acı olay
Yayınlanma:

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde üzücü bir olay meydana geldi. 20 yaşındaki Hamza Neccar, yakınlarıyla piknik için Suçatı Mahallesi'ndeki Suçatı Göleti'nin kıyısına gitti. Neccar, daha sonra serinlemek için suya girdi.

Hamza Neccar bir süre sonra gözden kaybolurken durumu fark eden çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli dalgıçlar, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Girdiği gölette boğularak hayatını kaybetti! Kahramanmaraş'ta acı olay - Resim : 1

Dalgıçların çalışmasıyla göletten çıkarılan Hamza Neccar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Neccar'ın yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Hamza Neccar'ın cansız bedeni, otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Girdiği gölette boğularak hayatını kaybetti! Kahramanmaraş'ta acı olay - Resim : 2

Eşinin 4. kez direksiyon sınavını geçememesi nedeniyle görevliyi darbettiEşinin 4. kez direksiyon sınavını geçememesi nedeniyle görevliyi darbettiYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

Kahramanmaraş gölet onikişubat
Günün Manşetleri
İsrail'den saldırılarla ilgili yeni iddia
İstanbul'a sağanak uyarısı
Vatan Partisi'nden grevdeki işçilere destek
Beyrut'ta büyük yıkım
Dışişleri Bakanlığından ABD'nin kararına tepki
Joe Biden'dan İsrail'e destek
Lübnan'da 3 gün yas ilan edildi
Galatasaray son dakikada yıkıldı
"Savaşın bölgeye yayılması konusunda İsrail'de, Netanyahu'da bir arzu var"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim açıklaması
Çok Okunanlar
CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün istifa etti CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün istifa etti
Dışişleri Bakanlığından ABD'nin kararına tepki Dışişleri Bakanlığından ABD'nin kararına tepki
İsrail'e karşı kritik açıklama: "Gerilimi artırmaktan çekinmeyeceğiz" İsrail'e karşı kritik açıklama: "Gerilimi artırmaktan çekinmeyeceğiz"
Polise silahla ateş açtı sonra intihar etti Polise silahla ateş açtı sonra intihar etti
Manisa'da kan donduran ölüm Manisa'da kan donduran ölüm