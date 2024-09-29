Eşinin 4. kez direksiyon sınavını geçememesi nedeniyle görevliyi darbetti
Adana'da ilginç bir olay meydana geldi. Eşinin 4. kez girdiği direksiyon sınavından da geçememesine sinirlenen Murat V, çıkan tartışma sonrası görevli öğretmen Baddal A'yı darbetti. Murat V, gözaltına alarak Akıncılar Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.
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Adana'da ilginç bir olay yaşandı. Merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda ehliyet direksiyon sınavına giren Esma V, sürüşünü tamamlayarak bitiş noktasına geldi.
Sınav görevlileri, hatalar yapması nedeniyle Esma V'yi direksiyon sınavından geçirmedi.
Esma V'nin eşi Murat V, eşinin 4. kez girdiği direksiyon sınavından da geçememesine sinirlendi. Murat V, çıkan tartışma sonrası görevli öğretmen Baddal A'yı darbetti.
Burnu kırılan görevli öğretmen Baddal A, kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Polis, Baddal A'nın şikayeti üzerine şüpheli Murat V'yi gözaltına alarak Akıncılar Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı