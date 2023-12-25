Edirne'de 262 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de son bir haftada gerçekleştirilen düzensiz göçmenlere yönelik denetimlerle ilgili Edirne Valiliğinden açıklama geldi. Yapılan açıklamada, son bir haftada 262 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.

Edirne'de 262 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Yurt genelinde düzenlenen göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçmen operasyonları sürüyor. Son olarak Edirne Valiliği, kent genelinde düzenlenen son bir haftadaki denetimlerle ilgili bilgi verdi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik hava destekli denetim ve kontrol gerçekleştirdi.

İl merkezi ve ilçelerde birçok noktada yapılan denetimlerde 262 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Denetimlerde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı, 7 araca el konuldu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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