Edirne'de dehşet gecesi: Yemeklerine siyanür kattı, ailesine saldırdı

Edirne'nin Havsa ilçesinde yaşanan korkunç olayda bir aile fertleri arasında çıkan kavga facia ile sonuçlandı. Yemeklerine siyanür kattığını söyleyen saldırgan, annesini baltayla, ağabeyini ise bıçakla yaraladı. Olay sırasında baba, oğlunu etkisiz hale getirmek için yüzüne kızgın yağ döktü.

Havsa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşanan olayda, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen O.Ç., yemek sonrası ailesine elindeki siyanür paketini göstererek yemeklere kattığını söyledi. Bu sözler üzerine panik yaşayan aile bireyleri kusmak için banyo ve tuvalete koştu.

ANNE VE AĞABEYİNE SALDIRDI, EVİ ATEŞE VERDİ

O.Ç., kapıları kilitleyerek ailesine saldırdı. Banyoda bulunan ağabeyi K.Ç.’nin yüzüne biber gazı sıktıktan sonra bıçakladı. Ardından annesi Ş.Ç.’ye baltayla saldırarak ağır yaraladı. Bununla da yetinmeyen saldırgan, evi ateşe verdi.

BABA, OĞLUNU DURDURMAK İÇİN YAĞ DÖKTÜ

Olayı durdurmaya çalışan baba S.Ç., kapıyı kırarak oğlunun yüzüne kızgın yağ döktü ve etkisiz hale getirmeye çalıştı. Bu sırada baba da kapıyı kırarken elinden yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Korkunç olayda anne, baba ve iki kardeş olmak üzere ailenin tüm fertleri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri evde çıkan yangını büyümeden söndürdü.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ağır yaralanan anne Ş.Ç. İstanbul’daki bir hastaneye sevk edildi. Ayrıca aile bireyleri, siyanür zehirlenmesi ihtimaline karşı müşahede altına alındı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

Edirne dehşet
