Edirne'de feci ölüm: araç ikiye bölündü!

Kaza, Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde çevre yolu mevkiinde meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, Mustafa İ. kontrolündeki minibüs, Yusuf Şahin idaresindeki traktör ile çarpıştı. Yaşanan kazada traktör hurdaya döndü.

Sürücü Şahin, traktörde sıkışarak ağır yaralandı. Minibüste yolcu olarak bulunan 3 kişi de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri uzun çabalar sonucu traktör sürücüsü Şahin’i sıkıştığı yerden çıkardı ancak müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırdı.



