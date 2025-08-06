Edirne'de korkutan yangın: Alevler ormana sıçradı

Edirne'nin Keşan ilçesinde makilik alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Edirne'de korkutan yangın: Alevler ormana sıçradı
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Keşan ilçesine bağlı Yeni Muhacir beldesi yakınlarında öğle saatlerinde çıkan yangın, anızlık ve makilik alanda etkili oldu. Rüzgarın yön değiştirmesiyle birlikte alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı ve ormanlık bölgeye ulaştı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda kara ekibi sevk edilirken, yangına havadan da uçak ve helikopterlerle müdahale başlatıldı. Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Ancak bölgede rüzgarın etkisini sürdürmesi nedeniyle soğutma çalışmaları dikkatle yürütülüyor. Ekipler, alevlerin yeniden yayılmaması için teyakkuz halinde bekliyor.

Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığını belirtirken, vatandaşlara yangın bölgesinden uzak durmaları uyarısında bulundu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Edirne orman yangını
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