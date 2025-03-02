Ege Denizi için fırtına uyarısı! Meteoroloji’den kritik açıklama

Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey ve Güney Ege'de rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde eseceğini duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Ege Denizi için fırtına uyarısı! Meteoroloji’den kritik açıklama
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi'nde yarın akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli fırtına hakkında uyarıda bulundu. Yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege ve Güney Ege'de rüzgar, kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

FIRTINA NE ZAMAN ETKİSİNİ KAYBEDECEK?

Meteoroloji yetkilileri, fırtınanın salı günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesini öngörüyor. Vatandaşlar ve denizciler, fırtına nedeniyle dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları konusunda uyarıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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