Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde saat 11.02'de, 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Mert Sagit Mert Sagit
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem
Yayınlanma:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Muğla'nın Datça ilçesine 172,77 kilometre mesafede olan depremin 6,75 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kanada'da uçak kazasıKanada'da uçak kazasıDünya
ege denizi deprem
Günün Manşetleri
Güney Kore'de feci uçak kazası: Çok sayıda can kaybı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı
Bakan Tunç'tan Narin cinayeti davası ile ilgili açıklama
Bakan Göktaş'tan Narin cinayeti davası ile ilgili açıklama
Narin Güran cinayeti davasında karar açıklandı
Balıkesir'deki patlamayla ilgili yeni gelişme
Kocaeli'de şiddetli patlama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz indirimi açıklaması
Fidan ile Blinken arasında kritik görüşme
DEM Parti heyeti, Öcalan ile görüştü
Çok Okunanlar
15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı
Faiz kararı sonrası güncel rakam: İşte 200 bin TL'nin aylık getirisi... Faiz kararı sonrası güncel rakam: İşte 200 bin TL'nin aylık getirisi...
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem
"Sarallar" suç örgütüne operasyon "Sarallar" suç örgütüne operasyon
Güney Kore'de feci uçak kazası: Çok sayıda can kaybı Güney Kore'de feci uçak kazası: Çok sayıda can kaybı