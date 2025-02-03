Ege Denizi'nde deprem: AFAD açıkladı

Ege Denizi'ndeki depremlerin ardı arkası kesilmiyor. Ege en son 4.4 ile ile tekrar sallandı. AFAD Ege Denizi'ndeki deprem fırtınasının ardından meydana gelen depremlere ilişkin paylaşım yaptı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Ege Denizi'nde deprem: AFAD açıkladı
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Ege Denizi'nde bir yeni deprem daha meydana geldi.

14:20'de meydana gelen depremin büyüklüğünün 4.4 olduğu belirtildi. Depremin derinliği ise 4.5 km olarak kaydedildi.

AFAD'ın verilerine göre, Ege Denizi'nde saat  11.26'da 4.8, 11.13'te 4.7 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Bugün saat 10:58'de 4.4 ve saat 10:09'da 4.2'lik depremler de kaydedilmişti.

AFAD'dan Ege Denizi'ndeki depremlere ilişkin yapılan açıklamada, 28 Ocak 2025 tarihinden itibaren yoğunlaşmaya başlayan depremlerin sayısının 400'ü aştığı bildirilmişti.

Açıklamada, "Deprem fırtınası şeklinde gelişen bu aktivite sonucunda şu ana kadar kaydedilen en büyük deprem 4.8 Mw büyüklüğündedir. Depremler, Santorini Adası’nın yaklaşık 25 km kuzeydoğusunda artış göstermekte olup derinlikleri 5 - 25 km arasında değişmektedir" denildi.

AFAD'ın açıklamasında, şöyle devam edildi:

Ülkemiz kıyılarına en yakın deprem 140 km mesafede gerçekleşmiştir.

2011-2012 yıllarında da aynı bölgede benzer bir yoğun sismik aktivite yaşanmış, 14 ay boyunca süren bu aktivite herhangi bir volkanik hareketliliğe yol açmamıştır.

Ülkemizdeki bilim insanları ve araştırmacılar söz konusu sismik hareketliliği AFAD ile koordineli şekilde ve farklı açılardan (deprem, volkanik aktivite, tsunami vb.) değerlendirmektedir.

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