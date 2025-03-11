Ege Denizi’nde fırtına alarmı! Meteoroloji’den kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi için fırtına uyarısında bulundu. Yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar, deniz ulaşımında aksamalara neden olabilir.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Ege Denizi’nde fırtına alarmı! Meteoroloji’den kritik uyarı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi'nde etkili olması beklenen fırtınaya karşı uyarıda bulundu. Açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzeyde başlayacak kuvvetli rüzgar, öğlen saatlerinde Orta Ege'de güney ve güneydoğu yönünden etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esecek.

ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANABİLİR

Meteoroloji yetkilileri, özellikle deniz ulaşımında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Açık denizlerde seyahat edecek gemi ve balıkçılar için risk oluşturabilecek fırtınanın, kıyı bölgelerde de hissedilebileceği belirtildi.

Tahminlere göre, Ege Denizi’nde etkili olacak fırtınanın perşembe gecesi itibarıyla etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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