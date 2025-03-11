Samsun’da vahşet: Yaşlı adamı öldürüp bodruma sakladı

Olay, Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi’nde meydana geldi. 6 çocuk babası Sebahattin Coşar, 6 Mart’ta yaşlılık maaşını çekmek için evden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Ailesi, Coşar’dan haber alamayınca endişelendi. Kızı Aysun Karaca, babasının kaybolduğunu belirterek polise başvuruda bulundu.

Polis ekipleri, yaptıkları araştırmada Coşar’ın, ‘uyuşturucu, kasten yaralama, tehdit ve mala zarar verme’ gibi suçlardan 14 kaydı bulunan Emin Yarar tarafından öldürüldüğünü tespit etti. Kısa sürede yakalanan Yarar, suçunu itiraf etti. Olayda kullanılan bıçak ise zanlının attığı yerde bulundu.