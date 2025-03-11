Samsun’da vahşet: Yaşlı adamı öldürüp bodruma sakladı
Samsun’un Canik ilçesinde 14 suç kaydı bulunan Emin Yarar (23), yaşlılık maaşını çekmek için evinden çıkan 69 yaşındaki Alzheimer hastası Sebahattin Coşar’ı bıçaklayarak öldürdü. Katil zanlısı, yaşlı adamın cansız bedenini babasının evinin bodrumuna sakladı.
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Olay, Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi’nde meydana geldi. 6 çocuk babası Sebahattin Coşar, 6 Mart’ta yaşlılık maaşını çekmek için evden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Ailesi, Coşar’dan haber alamayınca endişelendi. Kızı Aysun Karaca, babasının kaybolduğunu belirterek polise başvuruda bulundu.
Polis ekipleri, yaptıkları araştırmada Coşar’ın, ‘uyuşturucu, kasten yaralama, tehdit ve mala zarar verme’ gibi suçlardan 14 kaydı bulunan Emin Yarar tarafından öldürüldüğünü tespit etti. Kısa sürede yakalanan Yarar, suçunu itiraf etti. Olayda kullanılan bıçak ise zanlının attığı yerde bulundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı