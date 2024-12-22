Ege Denizi’nde kuvvetli fırtına: Vatandaşlar tedbirli olmalı

MGM’nin açıklamasında, “Ege Denizi’nde rüzgarın 23 Aralık 2024 Pazartesi günü kuzey kesimlerde öğle saatlerinden itibaren, güney kesimlerde ise akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, 24 Aralık 2024 Salı günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülmektedir” ifadelerine yer verildi.

Meteoroloji, fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar, çatı uçmaları ve ağaç devrilmeleri gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmalarını önerdi.