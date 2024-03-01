Eğlence mekanını kundakladılar!

Eğlence mekanında önce bıçaklı kavga ettiler daha sonra da o mekanı kundakladılar. Olayların tamamıysa güvenlik kameralarına yansıdı. İşte detaylar...

Eğlence mekanını kundakladılar!
Editör: Yağmur Biçen

2 Şubat günü Edirne İstasyon Mahallesi Sinan Efendi Sokak'ta gerçekleşen olayın çıkış nedeni iki rakip eğlence mekanı.

İki komşu eğlence mekanı çalışanları arasında çıkan bıçaklı kavgada 7 kişi yaralandı. Olayın ardından gerçekleştirilen gözaltına alınan kişilerden 2'si tutuklandı.

Olayın devamında ise 23 Şubat tarihinde aynı iş yeri 2 maskeli şahıs tarafından kundaklandı. İş yerinin kundaklanması ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince çıkan yangın söndürülse de mekan kullanılamaz hale geldi.

Harekete geçen Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda çevrede bulunan bütün güvenlik kameraları sırayla tek tek izlendi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından eğlence işletmesini ateşe veren şüphelilerin K.Ç. ile Y.Ş. olduğu tespit edildi. Daha sonra U.S.'nin temin ettiği hafif ticari araçla şüphelilerin İstanbul'a kaçtığı öğrenildi.

Olayla ilgili şüphelilere yardım ve yataklık yapan A.Ç. ile U.S. Edirne'de gözaltına alındı.
Eğlence işletmesini kundaklayan K.Ç. ve Y.Ş. ise İstanbul'da özel harekât polisleri tarafından E.A.'nın evine yapılan operasyon ile yakalandı. Ayrıca şüphelilerin ev armasında 4 tabanca, 17 fişek, 2 bıçak, 1 sis bombası ele geçirildi.
Olayla bağlantısı olduğu düşünülen komşu işletme sahibi K.K. ile S.K. gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen 6 şüphelinin mahkemesi devam ederken, olaya karıştığı öğrenilen Y.S.'nin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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