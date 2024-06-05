Ehliyet sınavında kopya operasyonu

Erzincan'da ses ve görüntü aktaran cihazlar ile usulsüzlük yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Şüpheli İ.K'yi takibe alan ekipler, sınava giriş sırasında yaptıkları aramada, düğme görünümlü 1 gizli kamera, 1 sim kartlı kablosuz ağ cihazı ile cihazlara takılı 2 sim kart ele geçirdi.

SINAV MERKEZİ YAKININDA YAKALANDI

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, ücret karşılığında kopya cihazlarını temin eden ve sınav sorularını dışarıya yansıtarak kopya çekilmesini sağlayan E.B'yi sınav merkezi yakınlarında araç içerisinde suçüstü yakaladı.

Bu kişinin yardım ettiği ve e-sınav merkezinde farklı tarihlerde gerçekleştirilen ehliyet sınavlarına üzerinde kopya düzeneğiyle girmeye çalışan E.İ, B.İ. ve O.A. da gözaltına aldı.