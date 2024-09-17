Ehliyeti olanlar dikkat! Yeni dönem başlayacak

Eski tip ehliyetlerini henüz yenilemeyenler için belirlenen son tarih hızla yaklaşmakta. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, bu tarihe kadar ehliyetlerini yenilemeyenler ağır cezalarla karşılaşacak. Peki, ehliyet yenileme için son tarih ne zaman ve uygulanacak ceza miktarı ne kadar olacak?

31 Aralık 2024’e kadar ehliyet yenileme işlemlerini tamamlamayanlar, hem trafik cezalarıyla karşı karşıya kalacak hem de ehliyetlerini kullanamayacak. Cezalardan etkilenmemek için belirlenen tarihler öncesinde nüfus müdürlüklerine başvurarak ehliyetlerinizi yenilemeniz büyük önem taşıyor.

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen son tarih 31 Aralık 2024. 1 Ocak 2016’dan önce alınan ehliyetlerin bu tarihe kadar yeni tip ehliyetlerle değiştirilmesi gerekiyor. Daha önce salgın nedeniyle süre 31 Aralık 2022’den itibaren 2 yıl uzatılmıştı. Ancak bu defa herhangi bir uzatma öngörülmüyor.

EHLİYET YENİLEMEYENLERE 12 BİN TL CEZA

Eski tip ehliyetini yenilemeyen sürücüler, trafikte yakalandıkları takdirde yüksek para cezasıyla karşılaşacaklar. Şu anda bu ceza 4 bin 64 TL olarak uygulanırken, 2024 yılında bu tutarın 12 bin TL’ye çıkacağı öngörülüyor. Bu nedenle ehliyet sahiplerinin belirtilen tarihe kadar başvurularını yapmaları büyük önem taşıyor.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Eski tip sürücü belgelerini yenilemek isteyenler için ücretler şu şekilde belirlenmiştir:

Eski tip sürücü belgesi yenileme ücreti: 15 TL

Yeni tip sürücü belgesi yenileme ücreti: 769 TL

EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Ehliyet yenileme başvurusu yaparken aşağıdaki belgeler istenmektedir:

Kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı, yeni kimlik kartı veya pasaport)

Eski sürücü belgesi

Yeni alınmış sürücü sağlık raporu

2 adet biyometrik fotoğraf

Değerli kağıt ve harç bedeli makbuzu

Kan grubunu belirten belge veya yazılı beyan

Adli sicil belgesi (sistemden kontrol edilmektedir)