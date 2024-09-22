Ekmeğe o ilde zam geldi!

Nevşehir’de yaşayan vatandaşları üzen zam haberi, Fırıncılar ve Unlu Mamüller Odası tarafından duyuruldu. Şehirde ekmek fiyatlarına artış yapıldı. Peki, ekmek fiyatı ne kadar oldu? İşte detaylar...

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Ekmeğe o ilde zam geldi!
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Nevşehir'de ekmeğe yapılan zammın ardından, 200 gram ekmeğin yeni satış fiyatı 9 TL olarak belirlendi. Daha önce 7,5 TL’ye satılan 200 gramlık ekmekte 1,5 TL’lik bir artış yapıldı. Fırıncılar ve Unlu Mamüller Odası, zamlı fiyatlarla ilgili açıklamada bulundu ve fırınlardaki diğer ürünlerin yeni satış fiyatları şu şekilde açıklandı:

400 gram sade papatya ekmek: 18 TL
200 gram sade pide: 9 TL
400 gram çiftli pide: 18 TL
80 gram Nevşehir simidi: 7,5 TL
80 gram susamlı simit: 13 TL
200 gram susamlı simit ekmek: 9 TL
200 gram beyaz ekmek: 9 TL

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