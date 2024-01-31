Ekmek 5 TL oldu! Bakın hangi ilçede gerçekleşti...

O ilçede yaşayan vatandaşları sevindiren haber geldi. Ülkenin her yerinden zam haberi gelirken ekmek o ilçede 5 TL oldu. Bakın hangi şehirde gerçekleşti...

Ekmek 5 TL oldu! Bakın hangi ilçede gerçekleşti...
Ekmek 5 TL oldu! Bakın hangi ilçede gerçekleşti...
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Kayseri'nin Tomarza ilçesinde yaşayanlar bu habere çok seviniyor. Ülke genelinde zam haberi geliyorken Tomarza ilçesinde ekmek 5 TL oldu. Ekmeğin fiyatı Tomarza'da dün 5 lira olarak satışa sunuldu.

EKMEK 5 TL OLDU

Ekmek 5 TL oldu

15 Ağustos 2023 itibariyle 5 TL’den 6.50 liraya çıkan 200 gr ekmek fiyatı; 30 Ocak Salı günü itibariyle 5 TL’ye yeniden satılmaya başlandı.

ekmek

Ekmeğin ucuzlaması, ilçe halkı tarafından sevinçle karşılandı.

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