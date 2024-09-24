El yazmaları ele geçirildi! Tam 10 milyon lira değerinde

Ankara İl Jandarma Komutanlığı yaptığı operasyonla iki adet el yazması ele geçirdi. Ele geçirilen yazmaların tam 10 milyon lira değerinde olduğu tespit edildi.

Mert Sagit Mert Sagit
El yazmaları ele geçirildi! Tam 10 milyon lira değerinde
Yayınlanma:

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, Beypazarı ilçesinde tarih eser kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 adet el yazması ele geçirildi.

Operasyon kapsamında A.K. ve İ.D'nin müşteri arayışında olduğu, ele geçirdiği tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisi alındı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olan, deri üzerine İbranice el yazması olduğu değerlendirilen 2 kitap ele geçirildi.

Konuya ilişkin yakalanan 2 kişi işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim 'Ciddi sıkıntı yaratacak' diyerek oran verdiAsgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim 'Ciddi sıkıntı yaratacak' diyerek oran verdiEkonomi
ankara tarihi eser
Günün Manşetleri
Gazze ve KKTC çağrısı
Yine Fener Rum Kilisesi, Yine Türkiye düşmanı faaliyet
Beyrut’a İsrail’den bir hafta içinde üçüncü hava saldırısı
Yunan 4 günde 2. kez Türk plajına girdi
Özgür Özel, ABD'ye gidiyor
Kars'ta otelde büyük yangın
Şehit polisin eşinden yürek burkan veda
3 terörist etkisiz hale getirildi
Lübnan'da can kaybı 492'ye yükseldi
12 şehirde FETÖ operasyonu
Çok Okunanlar
Narin Güran cinayetinde gelişme: Yeni deliller ortaya çıktı! Narin Güran cinayetinde gelişme: Yeni deliller ortaya çıktı!
İntihar eden fenomen Kübra Aykut'un veda mektubu ortaya çıktı İntihar eden fenomen Kübra Aykut'un veda mektubu ortaya çıktı
Sigara dev zam: 175 TL oldu! Sigara dev zam: 175 TL oldu!
TikTok fenomeni Kübra Aykut intihar etti TikTok fenomeni Kübra Aykut intihar etti
Fenerbahçe-U.S Gilloise maçı ne zaman? Fenerbahçe-U.S Gilloise maçı ne zaman?