El yazmaları ele geçirildi! Tam 10 milyon lira değerinde

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, Beypazarı ilçesinde tarih eser kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 adet el yazması ele geçirildi.

Operasyon kapsamında A.K. ve İ.D'nin müşteri arayışında olduğu, ele geçirdiği tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisi alındı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olan, deri üzerine İbranice el yazması olduğu değerlendirilen 2 kitap ele geçirildi.

Konuya ilişkin yakalanan 2 kişi işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.