Elazığ’da feci kaza! Okul servisinin çarptığı 11 yaşındaki Zeynep hayatını kaybetti
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında, okul servisinin çarptığı 11 yaşındaki öğrenci Zeynep Akat hayatını kaybetti. Talihsiz kaza, Çaydaçıra Mahallesi'nde bulunan 100. Yıl Ortaokulu önünde yaşandı.
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Edinilen bilgilere göre, S.U. (50) yönetimindeki 23 S 0409 plakalı öğrenci servisi, okul çıkışında Zeynep Akat’a çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
Ağır yaralanan küçük kız, sağlık ekipleri tarafından hızla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kazanın ardından servis şoförü S.U. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı