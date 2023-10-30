Elazığ'da Kaçak Tütün Operasyonu! 1,5 Ton Ele Geçirildi

Elazığ'da kaçak tütün operasyonu gerçekleştirildi. Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, M.Y.'nin kullandığı araçta 1,5 ton kaçak tütün ele geçirildi.

Elazığ'da Kaçak Tütün Operasyonu! 1,5 Ton Ele Geçirildi

Yurt içinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Son olarak Elazığ'da kaçak tütün operasyonu gerçekleştirildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir araçta kaçak tütün taşındığı bilgisi üzerine harekete geçti.

M.Y.'nin kullandığı araç teknik ve fiziki takibe alındı. Takip sonucu, Hankendi mevkisindeki jandarma yol kontrol noktasında durdurulan araçta arama yapan ekipler, 1,5 ton kaçak tütün ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.Y'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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