Elektrik akımına kapılan yabancı uyruklu işçi hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde faaliyete başlama aşamasındaki bir fabrikada temizlik işi yapan yabancı uyruklu işçi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Elektrik akımına kapılan yabancı uyruklu işçi hayatını kaybetti
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Olay, Yeşiltepe Mahallesi mevkiindeki Çorlu Deri İhtisas ve Karma O.S.B.’de meydana geldi. Henüz faaliyette olmayan bir fabrikada temizlik işi yapan Suriye uyruklu Omar isimli işçi, öğle yemeği yedikten sonra işe başladı. Su tabancısını eline aldığı sırada elektrik akımına kapılarak yere yığılan işçi ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 30 yaşındaki 5 çocuk babası yabancı uyruklu işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Elektrik akımına kapılan yabancı uyruklu işçi hayatını kaybetti - Resim : 1

ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN YABANCI UYRUKLU İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Elektrik akımına kapılan yabancı uyruklu işçi hayatını kaybetti - Resim : 2

Olayla ilgili polis tarafından yapılan incelemelerin ardından cenaze Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandıElektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandıYurt
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