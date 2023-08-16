Elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da korkunç bir ölüm meydana geldi. Viranşehir'de elektrik akımına kapılan çiftçi tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde feci bir ölüm meydana geldi.
Kırsal Çalıcık Mahallesi'ndeki 46 yaşındaki çifttçi Mustafa Sunkar, elektrik akımına kapıldı.
Su kuyusunu çalıştırırken elektrik akımına kapılan çifrtçi, ağır yaralandı. Sunkar, yakınları tarafından Viranşehir Devlet Hastanesie kaldırıldı.
46 yaşındaki çiftçi tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı