Elektrik kesintisi saatler sürecek: 8 Ağustos elektrik kesintileri

8 Ağustos 2025 Cuma günü İstanbul genelinde geniş çaplı elektrik kesintileri yaşanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), bakım ve altyapı yenileme çalışmaları kapsamında çok sayıda ilçede planlı kesintiye gideceğini duyurdu.

Sabahın erken saatlerinde başlayacak kesintiler, bazı bölgelerde akşam saatlerine kadar sürecek. Hangi ilçelerde elektrikler kesilecek, kesintiler ne kadar sürecek? İşte ilçe ilçe kesinti takvimi...

Bağcılar

Mahmutbey Mahallesi’nin 2463., 2464., 2465., 2466., 2467. sokakları ile Soğuksu ve İnönü sokaklarında 09:00–17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.

Bağlar Mahallesi’nde 16–8., Osman Paşa ve Yavuz Sultan Selim sokaklarında 09:00–17:00 saatleri arasında kesinti uygulanacak.

Bahçelievler

Fevzi Çakmak Mahallesi Taşkın Sokak’ta 01:00–08:00 saatleri arasında kesinti var.

Çobançeşme, Şirinevler ve Zafer mahallelerinin çok sayıda sokağında 09:00–17:00 saatleri arasında elektrik verilmeyecek.

Küçükçekmece

Gültepe Mahallesi Mor Sokak civarında 09:00–17:00 saatleri arasında kesinti planlanmış.

Atatürk Mahallesi 330. ve İkitelli sokaklarında 09:00–17:00 saatleri arasında kesinti yapılacak.

Yeşilova Mahallesi’nin bazı sokaklarında 09:00–17:00, İnönü Mahallesi’nde 09:00–13:00, Cennet Mahallesi’nde 09:00–13:00 saatleri arasında kesinti olacak.

Bakırköy

Ataköy 2‑5‑6. Kısım’da bulunan Adnan Kahveci Sokak’ta 09:00–13:00 saatleri arasında kesinti yaşanacak.

Başakşehir

Kayabaşı Mahallesi Bayraktar ve Kayaşehir sokaklarında 10:00–18:00 arasında elektrik kesintisi olacak.

Fatih

Yavuz Sultan Selim Mahallesi Tiftik Sokak’ta 09:00–16:00,

Şehsuvar Bey Mahallesi Kadırga Limanı Sokak’ta ise 11:00–14:00 saatlerinde kesinti yapılacak.

Gaziosmanpaşa

Yıldıztabya Mahallesi’nde 1. Kuyu ve çevresinde 09:00–12:00,

Mevlana Mahallesi’nde 09:00–18:00,

Barbaros Hayrettin Paşa ve Karadeniz mahallelerinde 10:00–18:00 arasında kesintiler planlandı.

Güngören

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi’nde Akasya, Barış, Eski Londra Asfaltı ve Savaş sokaklarında 02:00–06:00 arasında elektrik kesintisi olacak.

Kağıthane

Hürriyet ve Çağlayan mahallelerinin çok sayıda sokağında 09:30–17:00 saatleri arasında kesinti uygulanacak.

Sarıyer

Maltepe Mahallesi’nde 09:30–18:30 saatleri arasında elektrik verilmeyecek.

Kazım Karabekir Paşa, Kocataş, Maden ve Büyükdere mahallelerinde 09:00–17:00 saatleri arasında bakım nedeniyle kesinti yapılacak.

Silivri

Hürriyet Mahallesi’nde 09:00–17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi var.

Sultanbeyli

Kadılar, Gözlüce, Rehavet, Melekotu, İlham, Şark, Cibali, Gülpınar, Aşık Veysel ve Kültür sokaklarında 11:00–18:00 saatlerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

Şişli

Meşrutiyet Mahallesi Ebe Kızı, Kodaman, Matbaacı Osmanbey sokaklarında 09:00–17:00 arasında kesinti olacak.

Kuştepe ve İzzetpaşa mahallelerinde birçok sokakta 00:01–07:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle kesinti uygulanacak.