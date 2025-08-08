Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 9 Ağustos elektrik kesintileri
İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakalarında 9 Ağustos 2025 Cuma günü bazı mahallelerde elektrik kesintileri yaşanacak. BEDAŞ ve AYEDAŞ’ın resmi açıklamalarına göre, kesintiler bakım, yenileme ve arıza önleme çalışmaları kapsamında yapılacak.
İstanbul’da yaşayan milyonlarca vatandaş için kritik uyarı geldi. 9 Ağustos cumartesi günü, şehrin birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak. Enerji dağıtım firmaları BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından yapılan açıklamalara göre, bu kesintiler planlı bakım ve altyapı yenileme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek.
Avrupa Yakası (BEDAŞ)
Esenyurt: Saat 10.00–14.00 arası, Cumhuriyet Mahallesi ve çevresi
Bağcılar: 09.00–13.00 arası, Kirazlı Mahallesi
Avcılar: 13.00–17.00 arası, Gümüşpala ve Merkez Mahalleleri
Kağıthane: 11.00–16.00 arası, Çağlayan ve Ortabayır bölgeleri
Anadolu Yakası (AYEDAŞ)
Ümraniye: 09.30–15.30, Yamanevler Mahallesi
Maltepe: 10.00–14.00, Bağlarbaşı Mahallesi
Pendik: 12.00–18.00, Kavakpınar ve Esenyalı Mahalleleri
Kadıköy: 08.00–12.00, Acıbadem ve Kozyatağı çevresi
⚠️ Vatandaşlara Uyarılar:
Elektrik kesintisi saatlerinde asansör, kombi ve elektrikli cihazların kullanımına dikkat edilmesi öneriliyor.
Kesintiden etkilenecek işletmelerin jeneratör ve UPS sistemlerini hazırda tutmaları tavsiye ediliyor.
Elektronik cihazlar prize takılı bırakılmamalı.