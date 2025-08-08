Elektrik kesintisinin olacağı ilçeler belli oldu: 9 Ağustos elektrik kesintileri

İstanbul’da yaşayan milyonlarca vatandaş için kritik uyarı geldi. 9 Ağustos cumartesi günü, şehrin birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak. Enerji dağıtım firmaları BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından yapılan açıklamalara göre, bu kesintiler planlı bakım ve altyapı yenileme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek.

Avrupa Yakası (BEDAŞ)

Esenyurt: Saat 10.00–14.00 arası, Cumhuriyet Mahallesi ve çevresi

Bağcılar: 09.00–13.00 arası, Kirazlı Mahallesi

Avcılar: 13.00–17.00 arası, Gümüşpala ve Merkez Mahalleleri

Kağıthane: 11.00–16.00 arası, Çağlayan ve Ortabayır bölgeleri

Anadolu Yakası (AYEDAŞ)

Ümraniye: 09.30–15.30, Yamanevler Mahallesi

Maltepe: 10.00–14.00, Bağlarbaşı Mahallesi

Pendik: 12.00–18.00, Kavakpınar ve Esenyalı Mahalleleri

Kadıköy: 08.00–12.00, Acıbadem ve Kozyatağı çevresi



⚠️ Vatandaşlara Uyarılar:

Elektrik kesintisi saatlerinde asansör, kombi ve elektrikli cihazların kullanımına dikkat edilmesi öneriliyor.

Kesintiden etkilenecek işletmelerin jeneratör ve UPS sistemlerini hazırda tutmaları tavsiye ediliyor.

Elektronik cihazlar prize takılı bırakılmamalı.