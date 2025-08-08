Gaziantep cinayetinde şok gelişme: Gizli tanık ortaya çıkardı!

Gaziantep’in Karkamış ilçesinde 29 yaşındaki Eyyüp T.’nin silahla öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

Gaziantep cinayetinde şok gelişme: Gizli tanık ortaya çıkardı!
22 Haziran 2025’te Karkamış’a bağlı Çiftlik Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Eyyüp T. evinin bahçesinde başından vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından ağabey İbrahim Halil T., cinayeti kendisinin işlediğini söyleyerek jandarmaya tabancayla teslim oldu. Ancak jandarma ekiplerinin, baba Muhsin T.’nin hastaneye gitmek yerine ablasının evine yönelmesini şüpheli bulması üzerine soruşturma derinleştirildi.

Savcılık talimatıyla aileye yönelik teknik ve fiziki takip başlatıldı. 2 Ağustos’ta düzenlenen operasyonla aralarında baba Muhsin T. ve amca Rasim T.’nin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

GİZLİ TANIK KONUŞTU

Soruşturma kapsamında ifade veren gizli tanık, olaydan bir gün önce baba-oğul arasında alacak nedeniyle tartışma çıktığını ve cinayet günü saat 14.00 civarında silah sesi duyduğunu aktardı.

Tanık ifadesine göre:

Eyyüp T., vurulduktan sonra araca bindirilerek hastaneye götürülmek istendi.
Amca Rasim T., İbrahim Halil T.’ye “Baban yaşlı, sen üstlen, az ceza alırsın” dedi.
Olay yerindeki kovanlar toplandı, İbrahim Halil’e barut izi çıkması için ateş ettirildi.
Baba Muhsin T.’ye ellerini çamaşır suyuyla yıkaması ve üstünü değiştirmesi söylendi.
Muhsin T., ilçe merkezine gönderilerek banyo yaptı, yeni kıyafet istedi.
Olay yerine gelen jandarmaya kadar İbrahim Halil tabancayı elinde tutarak delil oluşturdu.
Tanık, cinayetin köyde Muhsin T. tarafından işlendiğinin herkesçe bilindiğini de iddia etti.

3 TUTUKLAMA

Gözaltına alınan 11 kişiden baba Muhsin T. "alt soydan akrabayı kasten öldürmek", amca Rasim T. ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından tutuklandı. Diğer 9 aile ferdi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Savcılık, olayla ilgili iddianame hazırlıklarını sürdürüyor. Cinayetin aile içi bir anlaşmazlıktan çıkması ve delil karartma girişimleri kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

cinayet ​Gaziantep
