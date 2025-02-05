Elektrik şebekesine büyük darbe! Tokat'ta çete operasyonu

Tokat’ın Artova ilçesinde düzenlenen operasyonda, elektrik dağıtım şirketlerine milyonlarca liralık zarar verdiği belirlenen çete üyeleri gözaltına alındı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Elektrik şebekesine büyük darbe! Tokat'ta çete operasyonu
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Sivas ve Tokat'ta, elektrik şebekelerinin uzaktan kontrolünü sağlayan Merkezi Denetim ve Veri Toplama Sistemi (SCADA) rölelerinin çalınması üzerine jandarma ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Elektrik dağıtım şirketlerinden gelen şikâyetler doğrultusunda harekete geçen Sivas ve Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık olaylarının izini sürdü.

12 farklı ilde benzer suçlara karıştığı tespit edilen çete üyeleri, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile yapılan takip sonucu Tokat’ın Artova ilçesinde yakalandı. Şüpheliler, elektrik dağıtım şirketlerine milyonlarca lira zarara yol açan hırsızlık olayları nedeniyle gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında yakalanan şahısların jandarmadaki sorguları devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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